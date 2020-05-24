بكين تطالب أمريكا بالتخلي عن فكرة تغيير الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب ا):

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن على الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن "رغبتها " في تغيير الصين، محذرا من أن البعض في أمريكا يدفع بالعلاقات إلى "حرب باردة جديدة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وانج القول اليوم الأحد خلال بيانه الصحفي السنوي على هامش اجتماعات مؤتمر الشعب الوطني في بكين " الصين ليس لديها نية لتغيير الولايات الأمريكية الأمريكية ولا استبدالها".

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وأضاف" ولكن أمريكا تأمل في تغيير الصين".

كما انتقد وانج الولايات المتحدة لتباطؤها في مفاوضتها النووية مع كوريا الشمالية، وحذرها من تخطى " الخط الأحمر " لبكين بشأن تايوان.

ويشار إلى أن العلاقات بين أمريكا والصين ازدادت سوءا خلال الأشهر الماضية، بعدما أصبحت أمريكا أحد الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، الذي تفشى لأول مرة في مدينة ووهان الصينية. وتختلف الدولتان صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم بشأن مجموعة من القضايا تتراوح ما بين التجارة إلى حقوق الانسان، حيث أثارت أحدث خطوات بكين لتعزيز قضبتها على هونج كونج توترات جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.