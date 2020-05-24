محافظ الجيزة يتفقد المتنزهات والحدائق وكورنيش النيل في أول أيام العيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، المتنزهات والحدائق وكورنيش النيل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

شملت جولة المحافظ محيط حدائق الحيوان والأورمان وشوارع جامعة الدول العربية وسليمان أباظة والبطل أحمد عبدالعزيز والنيل والتحرير والدقي والجامعة وفيصل والهرم والرماية والمنطقة الأثرية وهي المناطق التي كانت تشهد كثافات وإقبالًا من المواطنين والزائرين خلال الأعياد.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بتجاوب المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف إلى الحفاظ على صحتهم، مؤكدًا أنها دليل على وعي أهالي الجيزة وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن.

Advertisements

كما شدد على رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مختلف الجهات للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الإغلاق الكامل للمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة.

كما شدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بالالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورًا.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهدس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة.​