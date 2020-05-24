بالصور.. غلق كورنيش النيل في أول أيام عيد الفطر بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قالت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، إنه جرى تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المحافظة منذ أيام، للحد من تجمعات الأهالي خلال عيد الفطر المبارك، ضمن حزمة التدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضافت المحافظ، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه جرى تحقيق الالتزام بتطبيق قرار اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء المحافظة فقط، وتكثيف التواجد الأمني على بوابتي المدينة والاستمرار في غلق الشواطئ ومنطقة اللسان وشارع النيل.

بينت المحافظ أنه جرى غلق كورنيش النيل بمدينة دمياط وجميع المنتزهات، لمنع أي تجمعات للمواطنين حفاظًا على سلامتهم، وإيقاف حركة المواصلات العامة وغلق المحال التجارية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة لم تشهد أية خروقات لتلك القرارات، مناشدةً أهالي المحافظة باتباع تلك التعليمات حفاظًا على سلامتهم، كما تقدمت بالتهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء والأمن والأمان.