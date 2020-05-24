جامعة الزقازيق تُسجل 34 إصابة بكورونا.. وتعافي حالتين

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

قال رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عثمان شعلان، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا المُستجد، من فريق التمريض والعاملين بالجامعة بلغ عددها حتى الآن، 34 حالة، فيما تحولت نتيجة حالتين من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح رئيس الجامعة أن عدد الحالات التي ثبتت إيجابية تحاليلها المعملية بفيروس كورونا المُستجد، وتتلقى العلاج بمستشفيات العزل الجامعية، بلغ 34 حالة إصابة من فريق التمريض والعاملين بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع الأقسام بمستشفيات الجامعة للوقاية من خطر انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة لهم.​