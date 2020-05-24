حصيلة إصابات كورونا في العالم تبلغ 342 ألف وفاة و5 ملايين إصابة

أودى فيروس كورونا المستجدّ " كوفيد-19" بحياة أكثر من 342 ألف و295 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة اليوم الاحد.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 5 ملايين و327 ألف و680 إصابة، في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، ولا تعكس الأعداد إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى، وبين هذه الحالات أُعلن عن تعافي 2 مليون و66 ألفا و300 شخصًا على الأقلّ.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19" مطلع فبراير،

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هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 97 ألف و87 وفاة، من أصل 1 مليون و622 ألف و670 إصابة، وتعافى ما لا يقل عن 361 ألف و239 شخصًا.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 36 ألف و675 وفاة من أصل 257 ألف و154 إصابة، تليها إيطاليا مع 32 ألف و735 وفاة و229 ألف و327 إصابة، ثم إسبانيا مع 28 ألف و678 وفاة من أصل 235 ألف و290 إصابة، ثم فرنسا مع 28 ألف و332 وفاة من

أصل 182 ألف و469 إصابة.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، عن 82 ألف و974 إصابة، بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78 ألف و261 شخصًا.

و أحصت أوروبا 173 ألف و551 وفاة من أصل 2 مليون و14 ألف و969 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معًا 103 آلاف و534 من بين 1 مليون و706 ألف و291 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 39 ألف و103 وفيات من 715 ألف و568 إصابة، وآسيا 13 ألف و962 وفاة من 439 ألف و229 إصابة، والشرق الأوسط 8762 وفاة من 335 ألف و953 إصابة، وإفريقيا 3253 وفاة من 107 آلاف و205 إصابات، وأوقيانيا 130 وفاة و8466 إصابة.

أُعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس،ـ لدى السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.