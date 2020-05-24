وزير الإعلام الجزائري يشيد بجهود العاملين في أزمة كورونا

أشاد عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة اليوم الأحد، بالجهود التي يبذلها كافة عمال في مختلف المؤسسات الإعلامية لإيصال

الرسالة الإعلامية في ظل انتشار وباء كورونا



وقال "بلحيمر" في رسالته بمناسبة عيد الفطر المبارك: "أمام

هذا الظرف العصيب الذي تجتازه بلادنا بسبب تفشي جائحة كورونا، يثمن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، جهود كافة عمال القطاع في مختلف المؤسسات الإعلامية لإيصال الرسالة الإعلامية والاضطلاع كل بمسؤولياته في التصدي لهذا الوباء على الوجه الأكمل والأمثل".

وقدم وزير الاتصال التهنئة لكافة العاملين بقطاع الإعلام، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده على جميعا بالخير واليمن والبركات بمزيد من التقدم والازدهار في السلم والاستقرار"، كما تضرع إلى الله بأن يرفع البلاء.