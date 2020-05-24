أشاد عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة اليوم الأحد، بالجهود التي يبذلها كافة عمال في مختلف المؤسسات الإعلامية لإيصالالرسالة الإعلامية في ظل انتشار وباء كورونا.
هذا الظرف العصيب الذي تجتازه بلادنا بسبب تفشي جائحة كورونا، يثمن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، جهود كافة عمال القطاع في مختلف المؤسسات الإعلامية لإيصال الرسالة الإعلامية والاضطلاع كل بمسؤولياته في التصدي لهذا الوباء على الوجه الأكمل والأمثل".
وقال "بلحيمر" في رسالته بمناسبة عيد الفطر المبارك: "أمام
وقدم وزير الاتصال التهنئة لكافة العاملين بقطاع الإعلام، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده على جميعا بالخير واليمن والبركات بمزيد من التقدم والازدهار في السلم والاستقرار"، كما تضرع إلى الله بأن يرفع البلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام الجزائري يشيد بجهود العاملين في أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.