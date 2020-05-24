السعودية تُسجل 2399 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2399 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، 21% منهم إناث و79% ذكور، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى72560.
تم تسجيل 2284 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 43520.
وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي، في الإفادة اليومية حول مستجدات كورونا، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية أنه
وقال المتحدث إن إجمالي حالات الوفاة في المملكة بلغ 390 بعد تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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