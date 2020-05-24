بلجيكا تُسجل 299 إصابة و43 حالة وفاة بكورونا في يوم

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الأحد، تسجيل 299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 43 آخرين خلال 24 ساعة.

وذكرت صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية، على موقعها الإلكتروني، أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 57092 شخصا، فيما بلغ عدد حالات

الوفاة 9280 شخصا.

وأشارت الصحيفة إلى أن 117 شخصا خرجوا من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما دخل 48 شخصا إلى المستشفيات في نفس الفترة.