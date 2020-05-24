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حرس نجوم كرة القدم المسلمون على تهنئة متتبعيهم بحلول عيد الفطر، عبر منشورات يرتدون فيها أزياء تتماشى مع المناسبة الدينية.
وأطل كل من نجم الأسود، وفريق بروسيا دورتموند، أشرف حكيمي، ومهاجم ريال مدريد، اللاعب الفرنسي، كريم بنزيمة، ومواطنه مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي، بالعباءة البيضاء إحدى الأزياء المعتادة في هذه المناسبة.
وظهر أشرف حكيمي مع طفل من عائلته، فيما أطل ديمبيلي في صورته رفقة قريبه، أما بنزيمة فظهر لوحده.
ووجه اللاعبون المسلمون، في تعاليق منشوراتهم، التهنئة إلى متابعيهم، متمنين لهم عيدا سعيدا.
كانت هذه تفاصيل خبر حكيمي وبنزيمة وديمبلي.. نجوم الكرة العالمية يحتفلون بعيد الفطر- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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