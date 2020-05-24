في أول أيام عيد الفطر.. سكان مراكش من دون ماء – التفاصيل

في أول أيام عيد الفطر، يشكو سكان بعض الأحياء السكنية في مدينة مراكش، من انقطاع ماء الصالح للشرب، من دون سابق إنذار.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سكان مدينة “تامنصورت” وجماعات غرب مراكش “سيد الزوين” و”الوداية”، يشكون من انقطاع الماء الصالح للشرب عن المدينة منذ مساء أمس السبت من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وفي هذا السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن سكان المناطق المذكورة، يعانون انقطاع الماء الصالح للشرب، من دون سابق إنذار بشكل دوري، ومنذ سنوات، خصوصا في فصل الصيف، وبحلول المناسبات الاجتماعية، كآخر يوم ي رمضان، ويوم عيد الفطر.

وأدانت الجمعية نفسها، في بيان لها، توصل “اليوم24″، بنسخة منها، صمت السلطات المحلية، والمنتخبة أمام هذه المعاناة المتمثلة في انقطاع الماء الصالح للشرب، والتعامل معها باللامبالاة، وعدم التدخل بشكل جدي لحل هذه المشكلة في مدة زمنية قصيرة، لاسيما أمام ارتفاع درجات الحرارة، وأزمة كورونا.