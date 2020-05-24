عملاق إسباني “يتعاقد” مع لاعب مغربي و”يحدد” قيمة شرطه الجزائي في 24 مليون أورو

وقع سليم الجباري الحنوني، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، عقده الإحترافي الأول مع فريقه أتليتيكو مدريد بتوصية من المدرب دييغو سيميوني، بهدف قطع الطريق على الفرق التي تتربص به للاستفادة من خدماته.

وكشف وسائل إعلام إسبانية، بينها “ماركا” و”موندو ديبورتيفو” وأوني فوتبول” أن فريق الأتليتيكو وقع عقدا مع لاعبه المغربي، البالغ من العمر 16 سنة، يمتد لـ 3 مواسم.

وشددت المصادر ذاتها على كون المستويات الكبيرة للاعب المغربي رفقة فتيان فريق العاصمة الإسبانية، دفع المدرب سيميوني للمطالبة بتوقيع عقد احترافي لحماية موهبة النادي، مبرزة أنه يراهن عليه مستقبلا للظهور رفقة الفريق الأول.

وأكدت المصادر نفسها أن فريق الأتليتيكو لم يكتفي بتوقيع عقد مع لاعبه المغربي فقط وإنما عمد، أيضا، إلى وضع شرط جزائي مقابل مغادرته قلعة النادي، والذي حدده في 24 مليون أورو.