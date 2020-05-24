الفنانة عبير العابد تحلق شعرها كليا: المجتمع يفرض بعض الأفكار الوهمية

أقدمت الفنانة، عبير عابد، على حلاقة شعرها كليا، معتبرة أن هناك أفكارا فرضتها الشعوب، ليس من الضروري على الفتيات الالتزام بها.

ووجهت عبير رسالة إلى الفتيات، اللواتي يفقدن شعرهن، ويخجلن من ذلك، عبر نشرها على أنستغرام صورتها حليقة الرأس، مع تعليق تحدث فيه عن الموضوع.

وقالت عبير العابد: “رسالة مني لكل امرأة أو فتاة، تعاني مع المجتمع، الذي يفرض عليها بعض الأفكار الوهمية، من اختراع البشر، والشعوب.. اليوم أتضامن مع نفسي، ومع أي فتاة كذبوا عليها في يوم من الأيام، و قالوا لها إذا لم يكن لديك شعر طويل فأنت “ماشي مرا”، وكم من فتاة “تعقدات”، أو تحجبت بتغطية رأسها، أو الاستعانة بشعر مستعار، بسبب تساقط شعرها، أو لأنه جاف، أو لأنها أصيبت بالسرطان، ولم تقدر على تقبل نفسها بدونه لأن الناس سيسخرون منها”.

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وأضافت: “اسمعنني جيدا يا فتيات، سر جمالك هو عقلك، وكيانك، وذكاؤك، ومستواك الفكري وأخلاقك، ومالك، وعملك، وقلبك، ونيتك، وأهم شيء ابتسامتك، وثقتك بنفسك.. هذه قيمتك، وليست هي شعرك، أو جسمك .. ابقي قوية رغم كلام الناس، الذي لن يفيدك في شيء”.

وواصلت عبير في رسالتها إلى الفتيات: “من الآن فصاعدا، إسمعي لقلبك، وإفعلي ما أنت مقتنعة به، مدام لا يمس حرية شخص آخر، ولا يخدش الحياء، أما بالنسبة إلى الناس، الذين يسخرون فلا تهتمي لهم. هل هناك إنسان عاقل، واعي، ولديه قيمة في المجتمع، يقدم رأيه في الآخرين دون أن يطلب منه ذلك أحد؟؟!!! طبعًا لا، أولك أوناس حياتهم فارغة تهتم بمشاكل وحياة الآخرين “.

وقامت عبير، كذلك، بتغير الصورة الرئيسية لحسابها بـ”أنستغرام”، بصورة بـ”اللوك” الجديد.