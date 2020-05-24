في السودان.. المئات يخرقون قرار منع التجمع بسبب كورونا لأداء صلاة العيد

خرق مئات السودانيين في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، قرار السلطات بمنع التجمع لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مساجد، أو ساحات عامة.

وحسب وكالات الأنباء، فإن عددا من المواطنين تجمعوا لأداء صلاة العيد جماعة في ساحة عامة في منطقة “الجريف غرب” العاصمة، متجاهلين قرار منع التجمعات، تفاديا لتفشي فيروس “كورونا المستجد”، كما تجمع آخرون في مناطق أخرى في العاصمة، حيث أدوا الصلاة.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية ي السودان، أول أمس الجمعة، تعليق أداء صلاة العيد في المساجد، والساحات العامة في جميع أنحاء البلد، وإقامتها في المنازل.

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ومنذ بدء تفشي الفيروس، قررت دول عديدة تعليق الصلاة في المساجد، بما فيها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وأعلنت وزاة الصحة السودانية، في بيان فجر اليوم، تسجيل 256 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و9 وفيات، و52 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و628، بينها 146 وفاة، و424 حالة تعافٍ.