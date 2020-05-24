تفاصيل التوزيع الجغرافي لانتشار كورونا.. جهة الدارالبيضاء تتصدر

كشفت معطيات جديدة لوزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في عدد من جهات المملكة لايزال يعرف ارتفاعا، منذ الساعة الرابعة بعد زوال أمس السبت، وإلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد.

ووفقا للحصيلة الرسمية، التي نشرتها وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم، فإن جهة الدارالبيضاء – سطات سجلت 10 إصابات جديدة مؤكدة، حيث ارتفع عدد الإجمالي فيها إلى 2395 إصابة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سجلت 5 إصابات جديدة، حيث بلغ عدد المصابين 1013 مصابا، تليها جهة الشرق، التي سجلت 4 إصابات جديدة، ودائما في الفترة الزمنية المذكورة نفسها، حيث ارتفع عدد الاصابات إلى 186 إصابة.

أما بالنسبة إلى جهة مراكش – آسفي، حيث تم تأكد تسجيل 3 حالات جديدة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث قدر عدد المصابين بالفيروس 1319إصابة. وفي جهة الرباط – سلا – القنيطرة سجلت إصابة واحدة، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 688 إصابة.

Advertisements

ولوحظ استقرار عدد الإصابات في عدد من جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة، أي من الرابعة بعد زوال أمس إلى العاشرة من صباح اليوم، وذلك في كل من جهة درعة – تافيلالت 586، وجهة بني ملال – خنيفرة 113 إصابة بالفيروس.

وشهدت الاستقرار في حالات الإصابة بالفيروس، أيضا، كل من جهة سوس – ماسة، حيث يبلغ عدد المصابين بالفيروس 85 إصابة، وجهة كلميم – واد نون، التي سجلت 43 إصابة، فضلا عن جهة العيون – الساقية الحمراء 4 إصابات، وجهة الداخلة – وادي الذهب 5 فقط.

وقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وحسب آخر تحديث للوزارة، اليوم، فقد تم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة خلال 18 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 7429 حالة.

وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 4686 حالة، بعد تسجيل 48 حالة تعاف جديدة، وسط استقرار حصيلة المتوفين بسبب كورونا في 198 حالة.