مدربون ولاعبون يباركون للمغاربة عيد الفطر – فيديو

اغتنم مجموعة من المدربين واللاعبين المغاربة، بالمهجر وأرض الوطن، مناسبة عيد الفطر لتقديم التهاني والتبريكات للمغاربة، خلال المناسبة الدينية التي تزامنت مع انتشار فيروس “كورونا”.

وتمنى المتحدثون، في تصريحات لـ”اليوم 24″، عيدا مباركا سعيدا لكل المغاربة، مغتنمين الفرصة لمطالبتهم بالاستمرار في تطبيق قرارات الحجر الصحي.