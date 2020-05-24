من أصل مائة.. 28 عالقا مغربيا فقط عادوا من سبتة المحتلة ليلة العيد

لم تمر عملية إعادة الجزء الثاني من العالقين المغاربة في مدينة سبتة المحتلة بسلاسة، وتحول الحدث السعيد الذي كان العالقون المغاربة ينتظرونه لأزيد من شهرين، إلى ليلة رعب، تبخر فيها حلم العيد داخل الوطن.

وفي ذات السياق، نقلت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأحد، أن عملية إعادة الجزء الثاني من العالقين المغاربة، والتي كان من المنتظر أن تشمل مائة شخص، ليلة أمس، لم يتمكن من خلالها سوى 28 مغربي من تجاوز معبر سبتة المحتلة.

وأوضحت ذات المصادر، أن أزيد من ستين مغربيا، كانوا معبئين في حافلة، غادرت معبر سبتة، إلا أن السلطات المغربية لم تقبلها، وقررت أن تعيدها للمدينة المحتلة.

وتضيف ذات المصادر، أن كل ركاب الحافلة اتي لم تغادر سبتة لمحتلة ليلة أمس، من المغاربة الذين أقاموا خلال أزيد من شهرين في ملجأ بالمدينة، إضافة إلى العاملات المنزليات اللواتي وجدن أنفسهن عالقات.

حلم العودة لحضن الوطن والأهل، تحول لكابوس لـ72 مغربيا، رغم أن مائتين آخرين تستطاعوا أن يعودوا عبر ذات البوابة، أول أمس الجمعة، وقبلهم مائتين آخرين عادوا من مدينة مليلية المحتلة.