تجاهُل الحظر في الضفة وحشود يؤدون صلاة العيد 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجمهر العديد من الفلسطينيين، في مساجد وساحات عامة بعدد من مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية المحتلة، لأداء صلاة عيد الفطر، اليوم الأحد، في خطوةٍ جاءت خلافَ قرار الحكومة القاضي بمنع الحركة طيلة أيام العيد، ضمن الإجراءات لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأدى مئات المصلين الصلاة الجماعية بساحة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وبمسجد الأنصار وسط المدينة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي محافظة نابلس، أدى مئات المصلين صلاة العيد بساحة مسجد النصر وسط نابلس القديمة، كما أُديت الصلاة بمساجد مخيمات المحافظة وعدد من أحيائها.

كذلك في محافظات طوباس وجنين وطولكرم وقلقيلة وسلفيت شمالي الضفة، حيث أدى المصلون صلاة العيد في مساجد وساحات عامة.

وأقيمت الصلاة أيضًا في عدد من مساجد بلدات غربي رام الله، وفق شهود عيان، كما أقيمت الصلاة في مساجد بضواحي مدينة القدس المحتلة، كمخيم قلنديا للاجئين، وبلدة كفر عقب.

صلاة في الخليل، الأحد (وفا)

وخرجت مسيرات، فجر اليوم الأحد، في مدن وبلدات فلسطينية، تطالب الحكومة الفلسطينية بالسماح بإقامة صلاة العيد.

وبدأ، مساء الجمعة، سريان قرار الحكومة بمنع الحركة والتنقل في محافظات الضفة الغربية، ويستمر حتى مساء الإثنين القادم، لمنع تفشي عدوى "كورونا".

ودور العبادة مغلقة، منذ مطلع آذار/ مارس الماضي؛ إثر إعلان حالة الطوارئ، عقب تسجيل أول إصابة بالفيروس في محافظة بيت لحم.

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وقال خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في تصريح مصور ليلة السبت - الأحد: "بعد أسبوع من عيد الفطر السعيد، سيتم فتح المسجد الأقصى للمصلين بشكل عام، مع مراعاة طرق الوقاية الصحية، التي ينبغي على كل واحد منا أن يراعيها لحفظ السلامة العامة، ولحفظ هيبة المسجد الأقصى المبارك واحترامًا له".

وأضاف: "ينبغي على كل مسلم أن يُحضر معه أدوات الوقاية الصحية، والالتزام بالتعلميات".

وبشأن صلاة العيد، قال الشيخ صبري إن "صلاة العيد تجوز إقامتها في البيت، في ظل استمرار إغلاق المساجد".

وأعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الثلاثاء الماضي، إعادة فتح المسجد أمام المصلين، بعد العيد، لكنه لم يحدد تاريخًا معينًا.

وكان المجلس أعلن، نهاية آذار/ مارس الماضي، تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حفاظًا على حياة المصلين، ولمنع تفشي الفيروس.

ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد الأقصى، لكن فقط بمشاركة حراسه وعدد من موظفي دائرة الأوقاف.