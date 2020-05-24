القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، 18 شخصا، يُشتبه في ضلوعهم، في شجار نشب بين عائلتين في بلدة كفر مندا، مساء أمس السبت.
وقالت الشرطة إنه سيتمّ "اليوم (الأحد) تقديهم للمحكمة في عكا للنظر بطلب تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيقات".
وجاء في التفاصيل أن شجارًا شارك العشرات فيه؛ تطوّر الليلة الماضية، في البلدة، بسبب خلاف بين عائلتين، تخلّل إطلاق مفرقعات، وإلقاء حجارة، وزجاجات حارقة.
وادّعت الشرطة في بيان، أن شرطيًا أُصيب، إثر الشّجار، فيما ذكر مصدر طبي أن الشرطي تعرض لإصابة طفيفة فحسب.
وألحق الشجار أضرارا مادية لممتلكات في المكان الذي نشب فيه.
وكانت الشرطة قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، 24 شخصًا يُشتبه بتورطهم في شجار و"إثارة شغب" في البلدة.
وفي بيانٍ صدر حينها عن الناطق بلسان الشرطة، حول الشجار، ذكر أن الخلفية هي نزاع مالي بين رجلين، وخلال الشجار تم التراشق بالمفرقعات والحجارة، حيث أصيب شرطيان وحالتهما طفيفة، بالإضافة إلى أضرار في سيارات الشرطة.
وتم الأسبوع الماضي ضبط 19عبوة مفرقعات، تحتوي على 475 وحدة وتمت مصادرتها، وفضت الشرطة تجمهر أهالي البلدة، الذين أتوا لاستطلاع ما يحدث خلال الشجار، وتمت مخالفة كل فرد منهم الذين وصل عددهم إلى 20 شخصًا بمبلغ 500 شيكل، وذلك بسبب التجمهر وانتهاك تعليمات الشرطة ووزارة الصحة بمنع التجمهر تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر كفر مندا: اعتقال 18 شخصًا إثر شجار بين عائلتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.