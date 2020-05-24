شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العالمي للقاحات: قد نرى المؤشرات الأولى للقاح كورونا في الخريف والان نبدء بالتفاصيل

ذكر سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لصحيفة سويسرية إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف متنبأ بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوفر اللقاح على نطاق واسع.

وقال لصحيفة إن.زد.زد أم زونتاج في مقابلة نُشرت اليوم الأحد "لسوء الحظ لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح وما إذا كان ممكنا أن يكون هناك لقاح على الإطلاق. إذا كنا محظوظين سنرى المؤشرات الأولى في الخريف بالنسبة للفاعلية" فيما يتعلق بلقاح محتمل.

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وقال "(الدول) يجب أن تعمل معا من أجل أن مشاركة اللقاحات في حالة ثبوت أن لقاحات دولة ما غير فعالة" مضيفا أن من الممكن أن تكون بعض اللقاحات ناجحة أكثر لمن هم أصغر سنا وأخرى للمجموعات العمرية الأكبر.

وحث بيركلي منظمة الصحة العالمية على إصدار توجيهات إرشادية واضحة حول استعمال وتوزيع اللقاحات وذلك لمنع أن يتوفر لقاح أولا للأغنياء على حساب من هم أكثر احتياجا.

وقال إنه في حالة أن يصبح لقاح متاحا بكميات محدودة في البداية فإنه يجب أن يستعمل أولا في تحصين العاملين في القطاع الصحي.