شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 256 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة السودانية اليوم 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3628 حالة، متضمنة 146 حالة وفاة. وشددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء بالمنازل، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات والإرشادات الوقائية، بجانب التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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