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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال فيروس كورونا عبر المواد الغذائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
الخليج 365 ـ متابعات
حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد عبر المواد الغذائية وأغلفتها. وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد حاليا أي دليل يثبت أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها. وتابعت في حسابها على فيس بوك أنه ينبغي اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر. ونصحت المنظمة بضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف أو متعلقاتك الشخصية.
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