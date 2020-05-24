شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية: 2399 إصابة و 11 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020 الخليج 365 ـ متابعات

أكد متحدث وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تسجيل 2.399 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس #كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق. كما أكد أنه تم تسجيل 11 وفاة جديدة لحالات مصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة. وأضاف أنه تم إجراء 18.919 فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة 703.534 فحصًا. وتابع: بحمد الله تم تسجيل 2284 حالة تعافي جديدة من فيروس #كورونا المستجد في المملكة.

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