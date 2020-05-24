الصحة الإماراتية: تسجيل حالة وفاة و781 إصابة جديدة بكورونا و561 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ​الإمارات​، أنّ "تماشيًا مع خطّتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) والمخالطين لهم وعزلهم، أُجري أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل تقنيّات الفحص الطبّي وأحدثها".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "تكثيف إجراءات التقصّي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، ساهم في الكشف عن 781 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيّات مختلفة، وجميعها حالات مستقرّة وتخضع للرعاية الصحيّة اللّازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجّلة 29,485 حالة". وأشارت إلى أنّه "تمّ تسجيل حالة وفاة لمصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس "كوروناط، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 245 حالة".

وأفادت الوزارة بـ"شفاء 561 حالة جديدة لمصابين بـ"كورونا"، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقّيها الرعاية الصحيّة اللّازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 15,056".