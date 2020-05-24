تسجيل 60 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا وارتفاع الإجمالي إلى 7245 حالة

ذكرت وزارة الصحة في ماليزيا، "أنّها رصدت 60 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة إلى 7245 حالة"، مبيّنةً أنّ "عدد حالات الوفاة استقرّ كما هو عند 115 حالة".
وكانت قد كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة 339 ألفًا و758 شخصًا منذ ظهوره للمرّة الأولى في الصين في كانون الأول الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة حتّى الساعة 19:00 (ت غ) من مساء أمس السبت. ولفتت إلى أنّه "سُجّلت إصابة أكثر من خمسة ملايين و260 ألفًا و970 شخصًا في 196 دولة ومنطقة، تماثل منهم للشفاء ما لا يقلّ عن مليونين و31 ألفًا و200 شخص".
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