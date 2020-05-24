الصحة السعودية: تسجيل 11 وفاة و2399 إصابة جديدة بكورونا و2284 حالة شفاء

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ "تسجيل 2399 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧"​كورونا​"⁩ الجديد (​كوفيد 19​)، بالإضافة إى 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 2284 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية من الفيروس 43,520 حالة".

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