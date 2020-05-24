تسجيل 291 إصابة بكورونا بالبحرين بتراجع لمعدل الإصابات

تراجع معدل الإصابات اليومية في البحرين اليوم الأحد إلى 291 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ،بعد قفزة كبيرة إلى 360 إصابة أمس، وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن بين المصابين الجدد 188 حالة لعمالة وافدة، و103 حالات لمخالطين لحالات قائمة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن 116 شخصا تعافوا من المرض خلال اليوم الماضي ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4581. ومن بين الحالات القائمة التي يبلغ عددها 4499، هناك 30 حالة يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج، منها 8 حالات في العناية المركزة، حسب بيان الوزارة.
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