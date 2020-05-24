مصر تدرس التأمين على حياة الأطباء بسبب كورونا

اشارت صحيفة "​المصري اليوم​" الى ان "محافظة البحيرة في مصر سجلت إصابة طبيبين جديدين ب​فيروس كورونا​ المستجد، أحدهما يعمل في ​مستشفى​ دمنهور التعليمي والآخر في مستشفى الحميات، وذلك بعد فحص مسحات لهما بمستشفي الصدر بدمنهور".

ولفت الأمين العام ل​نقابة الأطباء​ في البحيرة الطبيب أحمد قطري الى إن "النقابة تتابع حالتي الطبيبين بالإضافة إلى 6 ​حالات​ أخرى لأطباء في البحيرة مع ​المستشفيات​، وندعم ونساند الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ونعمل على تقديم كافة أنواع الدعم لكل الأطباء المصابين بهذا الفيروس".

وأوضح أن "النقابة تبحث حاليا مع الشركات المختصة ​التأمين​ على حياة الأطباء في ظل ظروف ​الأزمة​ الحالية لفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن "اتحاد المهن الطبية يقدم الدعم للطبيب المصاب بفيروس كورونا، بمبلغ قدره 20 ألف جنيه، وأسرة الطبيب المتوفي 50 ألف جنيه".