ولاية غرب أستراليا تستعد لأسوأ عاصفة منذ 10 سنوات

لفت مدير مكتب الأرصاد الجوية في ولاية غرب ​أستراليا​، جيمس أشلي، إلى أنّ "ولاية غرب أستراليا تتأهّب لأسوأ عاصفة منذ عشر سنوات، إثر التقاء بقايا ​إعصار​ مداري بموجة باردة"، مبيّنًا أنّ "من المتوقّع هطول ​أمطار​ غزيرة على ساحل الولاية".

وأشار في تصريح صحافي، إلى أنّ "رياحًا قويّة تهبّ بالفعل وتثير الكثير من الأتربة. هذه الظروف الجويّة تتحرّك جنوبًا، ومن المتوقّع أن تضرب مدينة بيرث في وقت لاحق اليوم"، موضحًأ "أنّنا نتوقّع ارتفاع الأمواج غدًا الإثنين فوق ثمانية أمتار، ومن غير المرجّح أن تخفّ العاصفة بدرجة كبيرة في بيرث حتّى ظهر الإثنين".

وتوقّع الخبراء هبوب رياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة اليوم الأحد قرب منطقة بيلبارا، مركز إنتاج الحديد في البلاد، تتّجه بعدها جنوًبا صوب مدينة بيرث عاصمة الولاية خلال ليل الأحد وصباح الإثنين.