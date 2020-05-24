وزير الخارجية الصينية: بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة

رأى وزير الخارجية الصينية ​وانغ يي​، أنّ "بكين و​واشنطن​ تقتربان من حافّة حرب باردة جديدة"، مشدّدًا على أنّ "للأسف، هناك "فيروس سياسي" في ​الولايات المتحدة الأميركية​، بالإضافة إلى الدمار الناجم عن وباء "​كورونا​". إضغط للمزيد

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