تسجيل 11 وفاة بكورونا في هولندا بأدنى حصيلة من أسبوع

أعلنت السلطات الصحية في دولة ​هولندا​ اليوم الأحد، عن تسجيل 11 وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، و هي أدنى حصيلة ​وفيات​ يومية منذ أسبوع، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في هولندا إلى 5822 من أصل 45236 مصابا. ويخضع حاليا 11672 مصابا بفيروس كورونا للعلاج في مستشفيات البلاد، أي بزيادة 13 شخصا عن يوم أمس السبت.

وشددت السلطات الصحية في بيان على أن العدد الحقيقي للمصابين بكورونا يبقى أكثر مما هو معلن بسبب عدم خضوع جميع المواطنين للفحوصات.