شفاء 370 مصابا بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6117

أعلنت وزارة الصحة ​الكويت​ية "شفاء 370 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 6117 حالة".

وأوضحت في بيان، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس"، مشيرةً إلى أنّه "سيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصَّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت قد أفادت الوزارة يوم أمس، بـ"رصد 10 حالات وفاة و900 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 148، وإجمالي الإصابات إلى 20464".