الصحة الفلسطينية: صفر إصابات بكورونا وارتفاع عدد المتعافين

أعلنت وزارة الصحة ال​فلسطين​ية عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 9 حالات تعاف جديدة في محافظة ​الخليل​، مؤكدةً أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بقي مستقرا عند 602 إصابة في جميع المحافظات، منها 319 في محافظة ​القدس​، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

ولفتت إلى أن حصيلة المتعافين إرتفعت إلى 475 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 78.9% من مجمل الإصابات المسجلة، في إشارة إلى أن المحافظات الخالية من الإصابات بالفيروس حتى الآن 9 محافظات، وهي: ​أريحا​ والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، و​قلقيلية​، و​رام الله​ و​البيرة​، و​بيت لحم​، وطولكرم، و​نابلس​.