الصحة الفلسطينية: صفر إصابات بكورونا وارتفاع عدد المتعافين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 9 حالات تعاف جديدة في محافظة الخليل، مؤكدةً أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بقي مستقرا عند 602 إصابة في جميع المحافظات، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.
ولفتت إلى أن حصيلة المتعافين إرتفعت إلى 475 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 78.9% من مجمل الإصابات المسجلة، في إشارة إلى أن المحافظات الخالية من الإصابات بالفيروس حتى الآن 9 محافظات، وهي: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.
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