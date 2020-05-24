التحالف العالمي للقاحات: أولى المؤشرات على فاعلية لقاح ضد كورونا قد تظهر في الخريف

كشف الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، سيث بيركلي، أنّ "المؤشرات الأولى على فاعليّة لقاح محتمَل ضدّ فيروس "كورونا"، يمكن أن تظهر في الخريف".

ولفت في حديث إلى صحيفة "إن.زد.زد أم زونتاج" السويسريّة، إلى أنّ "لسوء الحظ، لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح وما إذا كان ممكنًا أن يكون هناك لقاح على الإطلاق. إذا كنّا محظوظين، سنرى المؤشرات الأولى في الخريف بالنسبة للفاعليّة، في ما يتعلّق بلقاح محتمَل". وركّز على أنّه "سيبقى هناك طريق طويل للذهاب من تلك النقطة إلى أن تكون هناك مادّة فعّالة معتمَدة بكميّات كبيرة لسكان العالم".

ودعا بيركلي إلى "جهود عالميّة منسَّقة ومشاركة سواء في إنتاج أو توزيع لقاح يتمّ التوصّل إليه في نهاية المطاف"، مشيرًا إلى أنّ "هناك حاجة إلى اتفاق دولي لتوفير طاقة صناعيّة للإنتاج السريع للقاح متى ما تمّ إيجاده". وشدّد على أنّ "الدول يجب أن تعمل معًا من أجل أن مشاركة اللقاحات في حالة ثبوت أنّ لقاحات دولة ما غير فعّالة"، مشيرًا إلى أنّ "من الممكن أن تكون بعض اللقاحات ناجحة أكثر لمن هم أصغر سنًّا، وأُخرى للمجموعات العمريّة الأكبر".

وحثّ "​منظمة الصحة العالمية​" على "إصدار توجيهات إرشاديّة واضحة حول استعمال وتوزيع اللقاحات، وذلك لمنع أن يتوفّر لقاح أوّلًا للأغنياء على حساب من هم أكثر احتياجًا".