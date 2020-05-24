وزير خارجية تركيا: على حفتر أن يدرك أن الحل الوحيد هو الحل السياسي

أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الى إن "خطوات بلاده في ليبيا غيرت الموازين"، مشددا على أن "الحل الوحيد هو الحل السياسي وأنه يتعين على الجنرال "الانقلابي" خليفة حفتر إدراك ذلك".

وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريح لقناة تلفزيونية محلية، أن خطوات ​تركيا​ في ليبيا حالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية، وأصبح حرب شوارع.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن وجهات نظر بلاده وبريطانيا تتطابق حيال قضايا دولية وإقليمية، بينها الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن "لندن تدعم الحكومة الشرعية والمسار السياسي في ليبيا"، ومؤكدا أنه "إذا كان الحديث يدور عن وقف إطلاق نار اليوم في ليبيا، فهذا بفضل تركيا".