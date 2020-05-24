أبو الغيط: لا حل للأزمة الليبية إلا بالحوار السياسي

دعا الأمين العام لـ"​جامعة الدول العربية​" ​أحمد أبو الغيط​ مجدّدًا، إلى "الوقف الفوري للعمليّات القتاليّة في ​ليبيا​، والالتزام بوقف ​إطلاق النار​ في عموم الأراضي الليبية، والانخراط بحسن نيّة في حوار سياسي تحت رعاية ​الأمم المتحدة​، باعتباره السبيل الوحيد للتوصّل إلى تسوية شاملة ودائمة للصراع الّذي يمزّق البلاد".

وعبّر بمناسبة حلول ​عيد الفطر​، عن شديد الانزعاج إزاء "تزايد التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، الّتي تُعتبر مرفوضة ومدانة وفق القرارات المتعدّدة الّتي سبق أن اعتمدها مجلس "جامعة الدول العربية" في هذا الخصوص"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن التوصّل إلى أية تسوية مأمولة، الّتي يجب أن تكون ليبيّة وطنيّة خالصة، دون وضع حدّ لكلّ هذه التدخلات الّتي تغذّي الصراع، وتسهم بشكل مؤسف في تمزيق النسيج المجتمعي لهذا البلد العربي المهم والعضو الفاعل في الأسرة العربيّة".