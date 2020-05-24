الصحة السورية: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الوافدين من الخارج

اعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين السوريين الوافدين من الخارج، منها 6 من الامارات و2 من السودان و4 من روسيا و4 من الكويت، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 86 إصابة مؤكدة.
من ناحية أخرى، تماثلت 4 حالات من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا للشفاء، ما يرفع عدد حالات الشفاء الى 41 وحالات الوفاة إلى 4.
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