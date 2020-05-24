الصحة السورية: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الوافدين من الخارج

اعلنت ​وزارة الصحة السورية​ عن تسجيل 16 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد بين السوريين الوافدين من الخارج، منها 6 من الامارات و2 من السودان و4 من روسيا و4 من الكويت، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 86 إصابة مؤكدة.

من ناحية أخرى، تماثلت 4 حالات من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا للشفاء، ما يرفع عدد حالات الشفاء الى 41 وحالات الوفاة إلى 4.