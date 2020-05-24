روحاني واردوغان أكدا ضرورة تعزيز العلاقات وفتح الحدود بين إيران وتركيا

لفتت وكالة "مهر" ال​إيران​ية للأنباء، إلى أنّ "الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ تحدّث مع نظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​، وهنّأ ​تركيا​ حكومةً وشعبًا بحلول ​عيد الفطر​ المبارك، كما أكّدًا أهميّة تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما الاقتصاديّة والتجاريّة منها".

وركّزت على أنّ "في إشارة إلى المشاكل الاقتصاديّة الّتي تُخيّم على العالم جراء تفشّي وباء "​كورونا​"، أكّد كلّ من روحاني واردوغان ضرورة فتح الحدود بين البلدين بأسرع وقت ممكن، ضمن الأطر والبروتوكولات الصحيّة، من أجل استئناف العمليّة التجاريّة بين إيران وتركيا".

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن "تشهد العلاقات الاقتصاديّة بين ​طهران​ وأنقرا تحوّلًا نحو الأفضل، عبر تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين وبعد انتهاء أزمة "كورونا"، كما أن يساعد ذلك على تفعيل وتنفيذ الاتفاقيّات المبرَمة في السابق". وأشارا إلى "التعاون المسبق في مختلف المجالات بين إيران وتركيا"، مؤكّدَين "ضرورة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بمجال مكافحة "كورونا".