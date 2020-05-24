زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب غرب إيران

كشف مركز المسح الجيولوجي الأميركي، أنّ "​زلزال​ًا بقوّة 5.1 درجة ضرب إقليم كهكيلويه وبوير أحمد في غرب ​إيران​". ولم ترد أي معلومات بشأن وقوع ضحايا أو أضرار.

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