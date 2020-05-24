كنيسة القيامة في القدس تعيد فتح أبوابها بعد إغلاقها بسبب كورونا

أعلنت السلطات المسؤولة عن إدارة ​كنيسة القيامة​ في ​القدس​ المحتلة عن إعادة فتح أبواب الكنيسة أمام المصلين اليوم الأحد، بعد فترة إغلاق دامت نحو شهرين منعاً لتفشي ​فيروس كورونا​، حيث ألزم المسؤولون الزائرين باتباع بعض الإجراءات الاحترازية منها ألا يسمح بدخول أكثر من 50 شخصاً غلى داخل الكنيسة، بالإضافة إلى وضع الكمامات وقياس حرارة الجسم قبل الدخول، والحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين شخص والآخر.

واعتبرت السلطات أن "لأسباب أمنية وبهدف تجنب خطر تفشي كورونا مجدداً، فإن عدد الزوار لن يتجاوز في مرحلة أولى خمسين شخصاً وسيسمح فقط بدخول الكاتدرائية لمن لا يعانون حرارة أو أعراض إصابة بالفيروس، ولمن يضعون كمامات مناسبة"، مشيرةً إلى أنه "سيكون ضرورياً أيضاً التزام مسافة لا تقل عن مترين بين شخص وآخر مع تفادي أي عمل ينطوي على اتصال جسدي مثل ملامسة أو تقبيل الحجارة والأيقونات والثياب والعاملين في الكاتدرائية".