تسجيل 5 حالات وفاة جديدة و258 إصابة بفيروس "كورونا" في الفيليبين

كشفت وزارة الصحة ​الفيليبين​يّة أنّ "عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الفيليبين تخطّى 14 ألفًا، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 868".

ولفتت إلى "أنّها سجّلت 258 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 14035 حالة"، موضحةً أنّ "أنّها سجّلت خمس حالات وفاة جديدة".

وكانت قد كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة 339 ألفًا و758 شخصًا منذ ظهوره للمرّة الأولى في الصين في كانون الأول الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة حتّى الساعة 19:00 (ت غ) من مساء أمس السبت. ولفتت إلى أنّه "سُجّلت إصابة أكثر من خمسة ملايين و260 ألفًا و970 شخصًا في 196 دولة ومنطقة، تماثل منهم للشفاء ما لا يقلّ عن مليونين و31 ألفًا و200 شخص".