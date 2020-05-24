سلطات روسيا سجلت 153 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

كشف مركز الاستجابة لأزمة فيروس "كورونا" في ​روسيا​، أنّ "البلاد سجّلت 153 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية خلال الوباء، ممّا يرفع العدد الإجمالي للمتوفين بالمرض إلى 3541".

وأوضح أنّ "روسيا سجّلت 8599 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أقلّ من عدد الإصابات في الأربع والعشرين ساعة السابقة، ممّا يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 344481".