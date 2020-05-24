وزير خارجية الصين: القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ يجب أن يطبق بلا أي تأخير

أكّد وزير الخارجية الصينية ​وانغ يي​، أنّ "القانون حول الأمن القومي في ​هونغ كونغ​، الّذي قدّم إلى ​البرلمان الصيني​، يجب أن يُطبَّق بلا أي تأخير"، في وقت كانت تجري صدامات بين مئات المتظاهرين وقوات حفظ الأمن في المستعمرة البريطانية السابقة.

وركّز في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ البرلمان في بكين، على أنّ "الأعمال العنيفة والإرهابيّة تواصل تصاعدها، وقوى أجنبيّة تدخّلت بعمق وبشكل غير قانوني في شؤون هونغ كونغ"، مندّدًا بـ"تهديد خطير للازدهار على المدى الطويل للمنطقة".

وتخشى الحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ أن يوجّه مشروع القانون الّذي أُحيل الجمعة إلى برلمان بكين، ضربة خطيرة للحريات في المدينة الّتي تتمتّع بشبه حكم ذاتي.