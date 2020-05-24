تسجيل 8 حالات وفاة و838 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الكويت

ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، أنّه "تمّ تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 21302 حالة".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "تمّ تسجيل 8 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجّلة حتّى اليوم 156 حالة"، موضحًا أنّ "جميع الحالات السابقة الّتي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكّدت إصابتها، وأُخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم".

وأشار السند إلى أنّ "حالات الإصابة الـ838 السابقة تضمّنت 134 حالات لمواطنين كويتيّين، 260 حالة لمقيمين من الجنسيّة الهنديّة، 125 حالة لمقيمين من الجنسيّة المصريّة، 86 حالة لمقيمين من الجنسيّة البنغلاديشيّة، وبقيّة الحالات من جنسيّات أُخرى".