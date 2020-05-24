تسجيل 548 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة وارتفاع الإجمالي إلى 31616 حالة

كشفت وزارة الصحة في ​سنغافورة​، "أنّها رصدت 548 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات هناك إلى 31616 حالة".

وأوضحت في بيان، أنّ "الأغلبيّة العظمى من الإصابات الجديدة لعمّال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصّة بهم"، لافتةً إلى أنّ "من بين المصابين ثلاثة ممّن يحملون الإقامة الدائمة".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة 339 ألفًا و758 شخصًا منذ ظهوره للمرّة الأولى في الصين في كانون الأول الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة حتّى الساعة 19:00 (ت غ) من مساء أمس السبت. ولفتت إلى أنّه "سُجّلت إصابة أكثر من خمسة ملايين و260 ألفًا و970 شخصًا في 196 دولة ومنطقة، تماثل منهم للشفاء ما لا يقلّ عن مليونين و31 ألفًا و200 شخص".