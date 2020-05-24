نحاس: لوقف المسار الخطير عبر اسقاط الحكومة اليوم قبل الغد

رأى أمين عام حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، الوزير السابق ​شربل نحاس​ في حديث تلفزيوني انه "يتم ايلوم استغلال هلع ​العالم​ تجاه مدخراتهم"، لافتا إلى ان "قدرة المسؤولين على التلاعب بقلق الناس ممتازة".

واعتبر ان "من يوقف دفاع سندات اليوروبوندز عليه ان يضع خطة للمرحلة اللاحقة، إلا انه اليوم بتنا معرضين لمحاكم ​نيويورك​ ووضع اليد على كل ممتلكاتنا في الخارج". ورأى ان "​الحكومة​ أخذت قرارات من دون معرفة السبب ولا الخطط التي ستمشي عليها لاحقا".

وأشار إلى ان "هذه القرارات بعدم الدفع والتوجه إلى صندوق النقد الدولي اتخذت خلافا للبيان الوزاري واتخذا لا على معرفة بمبرراتهما ولا على بينة من نتائجهما".

ولفت نحاس إلى ان "اليوم هناك مواجهة دولية عسكرية تجويعية تجتاح المنطقة كلها والاجراءات الحكومية أقحمت ​لبنان​ في وسط هذه المواجهة لذلك يجب وقف هذا المسار الذي ينذر بأخطار كبيرة عبر اسقاط هذه الحكومة الواجهة اليوم قبل الغد".