البابا فرنسيس:نوكل للعذراء معونة العاملين للسلام والحوار وخدمة الفقراء

أكد ​البابا فرنسيس​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي اننا "نوكل إلى ​العذراء​ مريم سيّدة المعونة جميع الذين يعملون في هذه المرحلة الصعبة في جميع أنحاء ​العالم​ من أجل ​السلام​ والحوار بين الأمم ومن أجل خدمة الفقراء وحماية الخليقة ومن أجل انتصار البشريّة على جميع أمراض الجسد والقلب والنفس".

وكان البابا فرنسيس قد صرح منذ بعض الوقت: "يقول لنا عيد الصعود أن يسوع قد صعد إلى السماء ليقيم بالمجد عن يمين الآب ولكنّه في الوقت عينه لا يزال بيننا على الدوام ومن هنا تأتي قوّتنا ومثابرتنا وفرحنا".​​​​​​​