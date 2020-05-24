البابا فرنسيس:نوكل للعذراء معونة العاملين للسلام والحوار وخدمة الفقراء

أكد البابا فرنسيس في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي اننا "نوكل إلى العذراء مريم سيّدة المعونة جميع الذين يعملون في هذه المرحلة الصعبة في جميع أنحاء العالم من أجل السلام والحوار بين الأمم ومن أجل خدمة الفقراء وحماية الخليقة ومن أجل انتصار البشريّة على جميع أمراض الجسد والقلب والنفس".
وكان البابا فرنسيس قد صرح منذ بعض الوقت: "يقول لنا عيد الصعود أن يسوع قد صعد إلى السماء ليقيم بالمجد عن يمين الآب ولكنّه في الوقت عينه لا يزال بيننا على الدوام ومن هنا تأتي قوّتنا ومثابرتنا وفرحنا".
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