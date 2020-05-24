ضاهر:وأخيرا توافق الوطني الحر والتنمية على تقديم قانون كابيتال كونترول

أشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "وأخيرًا تمّ التوافق بين كتلتي التيار الوطني و كتلة التنمية و التحرير على تقديم قانون الكابيتل كونترول الذي جاء متاخراً وذلك لمناقشته يوم الخميس القادم، وكنت أوّل من طالب به منذ تشرين الثاني الماضي.قد يحتاج هذا القانون المقدم لمناقشة معمّقة وتعديلات تتوافق مع الهدف الذي طُرِح من اجله".

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