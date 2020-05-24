أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي عن ​كورونا​، أن لا إصابات جديدة، واستقر عدد المصابين على 67 إصابة. الحالات الايجابية 42، حالات الشفاء 25 وحالات ​الحجر المنزلي​ 379 بين وافدين ومقيمين. وأوردت الغرفة جدولا بيانيا يوضح توزع الحالات على البلدات العكارية.

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كانت هذه تفاصيل خبر غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: لا إصابات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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