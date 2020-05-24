فادي كرم: المعونات لا تبني بلدا والمسألة ليست الصمود في الفقر بل رفض المسؤول عنه

لفت أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، إلى أنّ "اللبنانيون يتراكضون لتأمين المساعدات الاجتماعيّة والمعونات والحصص، متناسين السبب الأساسي الّذي أوصلنا إلى هذه الحالة المُذرية".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المسألة ليست الصمود في ​الفقر​، بل رفض المسؤول عنه والانتفاض على المُسبّب المُصِرّ على ​سياسة​ إفقارنا وعزلنا. المعونات لا تبني بلدًا بالرغم من ضرورتها الحاليّة".