لفت أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم، إلى أنّ "اللبنانيون يتراكضون لتأمين المساعدات الاجتماعيّة والمعونات والحصص، متناسين السبب الأساسي الّذي أوصلنا إلى هذه الحالة المُذرية".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المسألة ليست الصمود في الفقر، بل رفض المسؤول عنه والانتفاض على المُسبّب المُصِرّ على سياسة إفقارنا وعزلنا. المعونات لا تبني بلدًا بالرغم من ضرورتها الحاليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي كرم: المعونات لا تبني بلدا والمسألة ليست الصمود في الفقر بل رفض المسؤول عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.