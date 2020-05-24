السيد: رحل الاحتلال الأصغر فمتى يرحل الأكبر؟ قاوموه

أشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "غدا 25 أيار، تحرير ​الجنوب​ كان ثمرة تضحيات شعب وجيش ومقاومة ودولة حاضنة لها حينذاك، ولكن، دولتنا لا تزال محتلة من كبار الفاسدين يتقاسمونها من ​الناقورة​ إلى ​النهر الكبير​ وما بينهما، وهو احتلال أفلس البلد ودمر حياة الناس، رحل الاحتلال الأصغر، متى سيرحل الاحتلال الأكبر؟ قاوموه".

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ 25 أيار من عام 2000 شهد تحرير الجنوب اللبناني من الإحتلال الإسرائيلي وانسحابه إلى ما وراء الخط الأزرق.